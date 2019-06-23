Тема:
"Прямая линия с Владимиром Путиным" 50 минут назад
Путин – о политической воле и успехе
России и США нужен диалог, без него найти консенсус по ключевым вопросам невозможно, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, странам Запада нужно самим у себя решить, нужно им развивать отношения с Россией или нет.
"Поэтому нужен диалог — пожалуйста, мы готовы. Не нужен — мы подождем, пока они "созреют", — сказал Путин в интервью телеканалу НТВ после "Прямой линии" 20 июня.
По мнению президента России, политическая система США так устроена, что реализовать многие вещи, которые хотел бы сделать американский президент Дональд Трамп, не представляется возможным.
"Хотя, конечно, многое зависит от политической воли", — оговорился Путин.
Президент также рассказал, от чего, по его мнению, зависит поддержка власти гражданами. По его словам, вроде бы просто исполнять свой долг, качественно делать свою работу и иметь прямую связь с людьми, получать от них обратную связь. Однако это и есть самое сложное: конечный успех этой работы зависит от того, доверяют ли люди власти. В зависимости от этого возникает или отсутствует поддержка власти со стороны граждан.
"А если поддержки нет, то и результата нет", — отметил российский президент.
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