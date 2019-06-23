Участников ЛГБТ-марша вывезли из центра Киева автобусами

Киевская полиция отчиталась о завершении "Марша равенства" в воскресенье. Около 8 тысяч членов ЛГБТ-сообщества прошли по центру Киева и были эвакуированы на автобусах. Колонну сопровождали полицейские, кинологи и взрывотехники. Несколько радикалов вышли на акцию протеста с плакатами "Украина – не Содом" и "Пропаганда гомосексуализма – угроза национальной безопасности". Из-за перекрытия Владимирской улицы "Марш равенства" был вынужден изменить маршрут, пишет ТАСС.

Полиция оттеснила националистов и задержала одного агрессивно настроенного мужчину. Как заявили в полиции, существенных нарушений порядка во время "КиевПрайда" не было.