Двух пьяных драчунов сняли с рейса в Ростове-на-Дону

Двух пьяных пассажиров, которые устроили драку на борту самолета, сняли с рейса Ростов-на-Дону — Москва. Мужчины вели себя агрессивно и не реагировали на замечания экипажа. В самолет была вызвана полиция.

По рассказам очевидцев во время ожидания стражей правопорядка дебоширы продолжали выяснять отношения. Позднее выяснилось, что драчуны — жители столицы. В целях безопасности пассажиров сняли с рейса. Теперь добираться до Москвы им придется альтернативными видами транспорта — их фамилии занесены в черный список.

Дебоши на борту самолетов в последнее время не редкость. Зачастую авиахулиганы находятся в состоянии алкогольного опьянения и редко отдают себе отчет в своих действиях. Буквально неделю назад был снят с рейса Новокузнецк — Москва пьяный пассажир, устроивший дебош еще до вылета. Хулигана сняли с рейса. Борт вылетел в столицу с 20-минутной задержкой.