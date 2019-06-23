Скупка Эредивизии: "Краснодар" нацелился на третьего игрока из Нидерландов

Футбольный клуб "Краснодар" заинтересован в услугах полузащитника голландского АЗ Уссама Идрисси. Представители краснодарских "быков" близки к договоренности с клубом из Алкмара о переходе футболиста средней линии.

О возможном трансфере игрока в клуб российской премьер-лиги сообщает еженедельник "Футбол", ссылающийся на AD. Идрисси может стать третьим новичком "Краснодара" из чемпионата Нидерландов. Ранее к "быкам" присоединились пара хавбеков: Юнес Намли из "Зволле" и Тонни де Вильена из "Фейеноорда".

Идрисси в минувшем сезоне принял участие в 32 встречах Эредивизии, записав на свой счет восемь голов и семь результативных передач. На молодежном уровне он выступал за различные возрастные категории сборной Нидерландов. Однако в нынешнем году принял решение выступать за Марокко, за которую уже и дебютировал.