Захарова – Зурабишвили: ничего личного, просто бизнес

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что туристы из России должны продолжать приезжать в Грузию, потому что любят эту страну, а решать проблемы — дело политиков. Зурабишвили заявила об этом в интервью телеканалу Euronews.

По словам Захаровой, если туристы из России что-то и должны, так это "чувствовать не то что безопасность, а что их встречают как самых дорогих гостей, что они приехали отдыхать, а не читать каждый день сводки с внутриполитических полей и обходить стороной, как порекомендовало Министерство туризма Грузии, "большие скопления людей в Тбилиси".

А на каждый позыв кого бы то ни было поговорить на исторические или политические темы турист из России должен слышать в свой адрес привычное доброжелательное "высоко-высоко в горах...", добавила представитель МИД.

Ровно за эти эмоции туристы и платят деньги, пишет Захарова в "Фейсбуке". Если же в Грузии не испытывают таких чувств, никто никому ничего не должен, добавляет она: "Ничего личного, просто бизнес".

Ранее Саломе Зурабишвили назвала Россию "врагом и оккупантом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными, предположив, что Зурабишвили "просто еще не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию".

Накануне Минтранс РФ сообщил, что с 8 июля будут приостановлены полеты самолетов грузинских авиакомпаний в Россию. Днем ранее президент России Владимир Путин своим указом запретил авиакомпаниям воздушные перевозки россиян в Грузию — также с 8 июля. Это вынужденная мера, предпринятая ради безопасности граждан РФ после начавшихся в Грузии акций протеста. Туроператорам и туристическим агентам на время действия запрета не рекомендуется продавать путевки в Грузию.

Ранее сегодня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала свою грузинскую коллегу Нино Ломджария содействовать в обеспечении прав и свобод россиян на территории Грузии. События последних дней в Тбилиси, по словам российского омбудсмена, вызывают чрезвычайную озабоченность. Помимо того, что российская делегация оказалась под угрозой и ее членам пришлось срочно покинуть Грузию, в Тбилиси также подверглась нападению съемочная группа телеканала "Россия 24". Тысячи российских туристов были вынуждены прервать отпуск для экстренного возвращения домой, отметила омбудсмен.