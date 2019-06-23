Стрелок Черноусов с рекордом выиграл золото Европейских игр

Россиянин Артем Черноусов стал обладателем золотой медали вторых Европейских игр в Минске. Он первенствовал в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Черноусов набрал 241,4 очка.

Благодаря продемонстрированному результату российский стрелок установил новый рекорд Европейских игр. Следом за ним на пьедестале расположился украинец Олег Омельчук, набравший 239,6 балла. Замкнул тройку лучших представитель Латвии Лаурис Страутманис, в активе которого 219,3 балла.

Напомним, что для Черноусова эта медаль стала второй на текущих Играх – ранее он в тандеме с Виталиной Бацарашкиной выиграл золото по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров в смешанных парах.