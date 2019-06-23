Формат "Прямой линии" хотели позаимствовать европейцы, но испугались сложностей

"Прямая линия с Владимиром Путиным" – уникальный проект. Этот опыт хотели перенять ряд европейских стран, но потом отказались от этой идеи из-за сложностей ее воплощения, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Где-то в районе 2007-го или 2008-го года к нам в Администрацию приходили из разных европейских стран несколько делегаций, которые просили рассказать, как происходит это уникальное общение Путина с народом в прямом эфире. И они хотели позаимствовать этот опыт", — сообщил Песков.

Делегациям "терпеливо, на протяжении нескольких часов" рассказали обо всех нюансах подготовки – инфраструктурной, технологической и смысловой. "Венцом всей этой цепочки является способность президента отвечать на прямые вопросы на протяжении многих часов", — подчеркнул Песков.

В итоге делегации, выслушав этот длинный рассказ, отказались от идеи. "Спасибо большое, не думаем, что нам стоит пробовать", — привел их слова пресс-секретарь Путина.