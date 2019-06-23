Очень много некомфортных вопросов: Песков опроверг домыслы западных СМИ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию, которая появилась в ряде западных СМИ, о том, что вопросы для "Прямой линии" с президентом готовят специально обученные люди их структур ФСБ.

"Нет, это не так. Видно, что очень много вопросов, некомфортных для президента. Зачем моделировать некомфортные для президента вопросы, на которые теоретически какой-нибудь европейский лидер-популист вообще предпочел бы не отвечать", — заявил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Путин далек от популизма, и поэтому к нему поступают вопросы от обычных людей – и в СМС, и по телефону, подчеркнул Песков.

Он также рассказал, что хамство и непечатные выражения из открытых СМС убирались. "Такое тоже случается, это случается везде, тут нечего скрывать, но это просто по закону нельзя показывать по телевизору", — пояснил он.

Путин эмоционально реагирует лишь на те вопросы, которые не соответствуют действительности, отметил Песков. "И это не значит, что Путин на это злится, это значит, что Путин действительно очень эмоционально объясняет, что как же люди не понимают — мы говорим, мы показываем, мы привлекаем СМИ, для того чтобы они тоже рассказывали о тех решениях, которые принимают", — рассказал пресс-секретарь главы государства.