Заставить сделать то, что запланировано: Песков о концептуальном подходе Путина к кадрам

Самое трудное при работе с кадрами – добиться выполнения поручения, заставить сделать то, что было запланировано, и прийти к конкретному результату, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Большинство вопросов, приходящих на "Прямую линию", — регионального значения. Снимать чиновников с должностей Путин не спешит, "махать шашкой по-буденовски – это самое легкое".

"Самое трудное – это заставить сделать то, что было спланировано, и то, что необходимо для конкретного результата. В этом, собственно, его концептуальный подход к кадровой политике. Он сам об этом говорил", — подчеркнул Песков.

Весь массив вопросов – 1,5-2 миллиона, — приходящих на "Прямую линию", операторы "укладывают в достаточно сложный софт, который категорирован по регионам", рассказал Песков. "Это все передается нам, по крайне мере, у нас есть к этому полный доступ", — добавил он.

После окончания "Прямой линии" к Пескову обратились уже несколько губернаторов и министры, которые "попросили по своей области массив перекинуть".

"Соответственно вот сейчас пройдет 2-3 дня, мы это систематизируем, и мы желающим начнем раздавать", — отметил он.

"Конечно, на два миллиона вопросов невозможно отреагировать даже за год. Даже, предположим, тысяч 400 таких ситуаций, которые требуют вмешательства мэра, руководителя района и так далее. Все равно за год их невозможно обработать. Но мы в этом году обратили особое внимание, нам пишут: "Владимир Владимирович, спасибо вам, хотя в эфире не было озвучено, вы помогли моей дочке". А мы это пересылали, предположим, в Минздрав", — рассказал Песков.

Работа по итогам "Прямой линии" продолжается в течение всего года, подчеркнул он, и по линии ведомств, и по линии руководителей регионов. И это показывает, что работает огромная команда.

"Это так кажется, что все доверие только Путину, а никто не доверяет руководителям регионов. Сейчас очень много активных руководителей регионов с новыми взглядами, с новыми подходами, с новой философией", — подчеркнул Песков.