23 июня 201913:04
Автомобиль протаранил здание харьковской мэрии. Видео
Утром в воскресенье, 23 июня, водитель легковой машины врезался в здание городского совета Харькова на на площади Конституции. Инцидент попал в объектив камер уличного наблюдения.
На кадрах видно, как автомобиль Toyota Corolla разогнался, пересек перекресток, выехал на тротуар и протаранил здание городской администрации.
Удар был такой силы, что машину даже подбросило вверх.
Как сообщает пресс-служба местной полиции, мужчина, находившийся за рулем легковушки, был госпитализирован.
Возможные причины столь необычного ДТП пока не уточняются.
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