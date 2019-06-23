Автомобиль протаранил здание харьковской мэрии. Видео

Утром в воскресенье, 23 июня, водитель легковой машины врезался в здание городского совета Харькова на на площади Конституции. Инцидент попал в объектив камер уличного наблюдения.

На кадрах видно, как автомобиль Toyota Corolla разогнался, пересек перекресток, выехал на тротуар и протаранил здание городской администрации.

Удар был такой силы, что машину даже подбросило вверх.

Как сообщает пресс-служба местной полиции, мужчина, находившийся за рулем легковушки, был госпитализирован.

Возможные причины столь необычного ДТП пока не уточняются.