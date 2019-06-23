Болтон призвал не принимать осторожность США за слабость

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в воскресенье встречается с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Стороны обсудят обострение отношений с Ираном и нападения на танкеры в Ормузском проливе.

Перед встречей Болтон заявил журналистам, что "враждебные силы" не должны принимать осторожность и рассудительность американцев за слабость. Так он прокомментировал отмену в последний момент президентом США Дональдом Трампом удара по целям в Иране.

В беседе с Нетаньяху советник американского президента подтвердил твердое намерение США не допустить обладания Ираном ядерным оружием.

"Иран не ищет мира. Как говорил ранее Трамп, наша армия готова к отправке, и она является лучшей в мире", — заявил Болтон.

Премьер Израиля в ответ подтвердил, что политика Ирана стала "более агрессивной" после снятия санкций в 2015 году.

"В Израиле мы видели тогда взрыв террора и агрессии. Наши арабские соседи увидели то же самое в росте поддержки Ираном террористических группировок, включая шиитских боевиков в Ираке и хуситов", — напомнил Нетаньяху.

Санкции с Ирана были сняты в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, одобренного ООН.