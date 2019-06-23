Крушение под Полтавой: от самолета ничего не осталось

В Полтавской области Украины потерпел крушение самолет Ан-2. Пилот и бортинженер получили телесные повреждения, но остались живы, сообщил спикер областного управления Национальной полиции Юрий Сулаев в эфире телеканала "112 Украина".

На месте крушения работают следователи и сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта". Сулаев также привел подробности: после падения и удара о землю "от самолета ничего не осталось", восстановлению он не подлежит. Известно, что самолет принадлежал одной из агрофирм.

Ранее сообщалось о крушении Ан-2 в Акмолинской области Казахстана. С самолета проводилась химобработка полей. Командир воздушного судна погиб на месте, второго пилота и техника госпитализировали в местную больницу в тяжелом состоянии. Позднее от полученных травм скончался и второй пилот. Погибший являлся гражданином Российской Федерации.