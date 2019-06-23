Стало известно, чем закончилась история с запиской, за которую стыдно Путину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чем закончилась история с утерянной запиской, которую президент вспомнил во время "Прямой линии" и за которую, как он признался, ему стыдно.

"По крайней мере, те, кто потерял записку, больше ничего не терял, можно с уверенностью это сказать. А женщину так и не нашли", — сообщил Песков.

Он подчеркнул, что Путин беспощаден в вопросах, касающихся обращения к нему граждан. "То, что ему передают, ему иногда передают на клочках бумаги, завернутые в газеты какие-то письма там и так далее, и вы каждый раз, когда он общается с людьми, это же столпотворение происходит. Когда машина доезжает или до самолета, или до места проведения совещания, он вызывает помощников, и спрашивает, где письмо. И он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо", — рассказал пресс-секретарь президента.

Что касается эмоциональной окраски рассказал, Путин "откровенен с людьми, и когда ему задают откровенный вопрос, он честно на него отвечает". Кроме того, президент чувствуют свою ответственность перед людьми и считает, что с ними нужно быть предельно откровенным.

Даже в незначительных вопросах, пришедших на "Прямую линию" Владимир Путин "усматривает первопричину" и пытается понять, что же кроется за тем, что сподвигло человека обратиться к главе государства: человек, у которого хорошо, не будет звонить.

Путину импонируют юморные вопросы, а граждан, даже спустя 20 лет, интересует "очень многое" – и на это он тоже обращает внимание.