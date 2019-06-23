Грузинские футболисты устроили антироссийский демарш

Футболисты нескольких грузинских клубов выразили свое отношение к России, выйдя на матчи 19 тура чемпионата Грузии в футболках политического характера – на них были написаны антироссийские лозунги. Это связано с недавними событиями в Тбилиси.

В политической акции отметились футболисты таких клубов, как "Торпедо", "Рустави" и "Локомотив", сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Грузию Онлайн. Торпедовцы вышли на свой матч национального первенства в черных футболках с надписями, в которых утверждается об оккупации Россией часть территории Грузии. Игроки "Локо" и "Рустави", в свою очередь, появились на поле в очном матче в белых футболках с антироссийскими надписями.

Напомним, что грузинскую столицу охватили антироссийские настроения с акциями протеста из-за того, что президент Международной ассамблеи православия Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.