День "Прямой линии" для Путина – обычный рабочий день

До самого начала "Прямой линии" Владимир Путин готовится к ней. "Он до последнего обзванивает и министров, и своих помощников, и сотрудников администрации, уточняя те или иные цифры", — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Если речь идет об индексации зарплат, Путин должен знать все до запятой – "сколько десятых, сколько сотых процента". "И поэтому до последнего момента, поскольку прямой эфир начинался в 12 часов, естественно все волновались, как бы нам не задержаться, но в итоге все началось своевременно", — сказал Песков.

По завершению "Прямой линии" президент отправился в Кремль к себе в кабинет и работал – "получал обычные доклады и по линии специальных служб, и так далее".