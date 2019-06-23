Пресс-секретарь президента рассказал о ручном управлении страной

"Прямая линия" требует от президента не только хорошей физической подготовки, но и подготовки моральной, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это ведь очень тяжело выдерживать такой темп, причем, наверно, если вы сопоставите его темп общения в начале программы и в конце, он будет фактически тождественным", — отметил Песков.

Более 4 часов Путин не выходит из зала и потом еще успевает дать несколько интервью журналистам, после чего еще дает мини-пресс-конференцию — это постоянное общение.

"Прямая линия" — это и пример ручного управления страной, и возможность каждого россиянина обратиться к президенту, отметил Песков.