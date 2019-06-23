Неймар обещает футболистам "Барселоны" вернуться в клуб

Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймар выразил уверенность в том, что в скором времени вернется в свой прежний клуб – "Барселону". Об этом он даже заверил игроков каталонцев.

"Расслабьтесь, я вернусь", — написал бразилец в одном из сообщений, которое отправил футболистам сине-гранатовых. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Sport.es, несмотря на раннюю стадию переговоров между клубами о трансфере, Неймар не сомневается в обратном переходе в "Барсу".

Напомним, что Неймар покинул "Барселону" летом 2017 года ради пятилетнего контракта с "ПСЖ", которому он обошелся в 222 миллиона евро. Но после двух сезонов в парижском клубе звездный форвард захотел вернуться в Каталонию, о чем уже сообщил руководству парижан.