Более 400 пилотов подали коллективный иск против "Боинга"

Более 400 пилотов подали коллективный иск против компании "Боинг", передает канал "Россия 24".

Причина — в намеренном сокрытии производителем самолетов конструктивных недостатков модели 737 Max. В иске также указали на преступную халатность компании. Дело в том, что американский производитель установил автоматизированное программное обеспечение. И, по мнению пилотов, оно приводит к опасным аэродинамическим недостаткам во время полета.

Пока в американской компании никаких комментариев не дают.

Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.