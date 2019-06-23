Тема:

Катастрофы Boeing 737 MAX 51 минута назад

Новости Происшествия

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23 июня 201914:10

Более 400 пилотов подали коллективный иск против "Боинга"

Более 400 пилотов подали коллективный иск против "Боинга"

Более 400 пилотов подали коллективный иск против компании "Боинг", передает канал "Россия 24".

Причина — в намеренном сокрытии производителем самолетов конструктивных недостатков модели 737 Max. В иске также указали на преступную халатность компании. Дело в том, что американский производитель установил автоматизированное программное обеспечение. И, по мнению пилотов, оно приводит к опасным аэродинамическим недостаткам во время полета.

Пока в американской компании никаких комментариев не дают.

Полеты Boeing 737 MАX запретили во всем мире после двух авиакатастроф. В марте 2019 года в крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек, в октябре 2018 года на самолете индонезийской Lion Air разбились 189 человек.

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