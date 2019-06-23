Йога с премьером: поклонники асан отметили международный праздник
Апанасана с премьер-министром. В Индии масштабно отметили Международный день йоги. В Нью-Дели принимать различные позы вышли более 15 тысяч человек, в их числе был и премьер-министр страны Нарендра Моди. Именно он в 2014 году предложил ввести этот праздник в международный календарь. В этом году Международный день йоги отметили и в Москве: поклонники асан собрались в парке "Царицыно", чтобы совершить Приветствие солнцу.
Мужчина и женщины, военные и гражданские выполняют апанасану — позу классической йоги вместе со своим премьер-министром. Именно Нарендре Моди пять лет назад пришла в голову идея использовать йогу для объединения пестрого населения современной Индии.
"Я призываю вас всех сделать йогу неотъемлемой частью вашей жизни. Йога, с одной стороны, неизменна, а с другой — постоянно меняется. Наша карма — это труд, и йога поможет нам укрепить тело и ум в эти непростые времена", — заявляет Нарендра Моди.
Смирение тела, дыхательные упражнения, успокоение разума через медитацию — практика йоги, как верят индусы, самый верный способ прекратить череду земных перерождений и достигнуть нирваны.
Столица и, как уверяют сами индийцы, родина йоги. Городок Ришикеш в предгорье Гималаев. Зародившись еще до нашей эр, сегодня йога — главный источник "мягкой силы" современной Индии в мире. Тысячелетний бренд представлен на планете в невероятном количестве вариантов — вот уже на Западе появилась пивная и шоколадная йога, йога для владельцев домашних животных. Однако к древней духовной традиции все эти физкультурные практики конечно никакого отношения не имеют.
Отшельники и мудрецы, садху, отрекшиеся от земных благ, чтобы посвятить себя единению с космическим разумом, с нескрываемым ехидством взирают на посетителей йога-студий по всему миру. Сегодня власти Индии пытаются вернуть право на йогу себе. В правительстве появилось министерство йоги, а в Ришикеше работает институт, где научными методами изучают влияние древних практик на человеческий организм.
"Способность прислушаться к собственному телу, дыханию и мыслям была у человека со момента появления его как вида. Мы пытаемся систематизировать знания, которые наши предки получали эмпирическим путем", — поясняет Директор фонда исследования йоги Ширли Теллес.
Из последних исследований — положительное влияние йоги на больных диабетом и необъяснимая пока благотворная активность мозга во время регулярных медитаций. В последние годы в Индии всерьез задумались о том, как привести глобальную популярность йоги к общему знаменателю. Ведь самодеятельность в деле достижения нирваны, по мнению индийских исследователей йоги, не всегда идет на пользу практикующим по всему миру.
"Сегодня йога в мире превратилась в настоящий бизнес, и конечно, это плохо. Мы хотим донести, что то, что называется йогой у вас на Западе, не всегда является тем, что называется йогой в Индии", — говорит директор фонда развития йоги Питанджали Ачарайя Балкришна.
Для министерства обороны сейчас разрабатывают специальный курс йоги, который поможет летчикам справляться с перегрузками и повысит концентрацию во время боевых вылетов. Известно, что йогой на орбите будут заниматься и члены первого индийского космического экипажа, который отправится в сторону того самого вселенского разума, к которому так стремятся йоги, в ближайшее время.
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