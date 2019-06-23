Ультраполярное вторжение: в Москву придет дождливая осень

Настоящая осенняя погода придет в столицу и область в конце следующей недели, выпадет треть месячной нормы осадков. Период жаркой и засушливой погоды в Центральной России завершается — москвичей ждет мощное ультраполярное вторжение, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Сейчас среднемесячная температура на четыре градуса превышает климатическую норму, при этом выпало всего 17 процентов месячной нормы осадков, передает РИА Новости. В первые дни предстоящей недели ожидается довольно комфортная, преимущественно солнечная и сухая погода, которую обеспечит скандинавский антициклон. Станет прохладнее, температура придет в соответствие с климатической нормой июня: ночами до +13, днем — от +21 до +24 градусов.

В конце же рабочей недели, по словам Тишковца, ожидается "сенсация в погоде". На просторы Русской равнины в пятницу прорвется ныряющий североатлантический циклон, который три дня будет поливать столицу холодными обложными дождями, в результате которых выпадет как минимум 25 миллиметров осадков — треть месячной нормы.

Это станет для москвичей "расплатой" — или компенсацией — за знойное начало месяца. Одновременно с приходом дождей в столичном регионе понизится и температура, показатели которой будут напоминать скорее осень. В ночные часы воздух остынет до 5-10 градусов тепла, днем столбики термометров будут колебаться в интервале от +12 до +17 градусов, что соответствует многолетним параметрам сентября.