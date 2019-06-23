Не призывники: прокуратура уточнила, кто устроил массовую драку у военкомата

Призывники не принимали участие в массовой драке у военкомата Набережных Челнов, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Ранее сообщалось, что несколько нетрезвых молодых людей (порядка 10 человек) устроили драку у здания военкомата Комсомольского района города. Инцидент произошел около пяти утра 20 июня. Полиции удалось быстро погасить конфликт. В результате конфликта двое получили незначительные травмы в виде ушибов.

Заявлений от участников конфликта в полицию не поступало.

В мае драку устроили молодые люди, провожавшие призывников в башкирском Ишимбае. Разнимать разгоряченных провожающих пришлось полицейским и сотрудникам Росгвардии.