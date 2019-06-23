Российские синхронистки выиграли золото юниорского чемпионата мира

Россиянки Ксения Ладная и Елизавета Минаева завоевали золотые медали юниорского чемпионата мира по синхронному плаванию, проходящему в Праге. По итогам произвольной программы выступление российских спортсменок было оценено судьями в 90,3667 балла.

Обладателями серебряных медалей стали украинские синхронистки Александра Бурдова и Анна Носова, которые набрали 87,8667 балла. Третье место – у испанок Миреи Эрнандес и Ирен Химено. За свое выступление они получили 87,0333 очка.

Отметим, что в активе сборной России была завоевана еще одна золотая медаль – ее выиграли Кристина Аверина и Михаил Васильев в соревнованиях смешанных пар. Их результат составил 84,3000 балла.