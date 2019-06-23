Путин и Медведев поздравили Саркисяна с днем рождения

Российский президент Владимир Путин поздравил своего коллегу из Армении Армена Саркисяна с днем рождения. К поздравлениям присоединился премьер-министр Дмитрий Медведев.

Путин отметил важную роль президента Армении в развитии дружественных отношений между странами.

Медведев, поздравляя, говорил о дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между странами.

Армен Варданович Саркисян родился 23 июня 1953 года. Президент Армении с 2018 года, передает ТАСС.