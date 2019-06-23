Пострадавшие от "Колобка" получат компенсации

Родители детей, пострадавших при поломке аттракциона "Колобок" в московском парке "Сокольники", в начале будущей недели встретятся с собственником аттракциона и будут обсуждать с ним размер компенсации.

Как сообщил директор "Сокольников" Андрей Лапшин, владелец аттракциона Сергей Кудаков извинился и пообещал, что выплатит семьям пострадавших компенсацию.

"В понедельник или во вторник в дирекции парка "Сокольники" пройдет встреча, где они обсудят все вопросы и договорятся о компенсации", — сообщил Лапшин, слова которого приводит РИА Новости.

При поломке поломки аттракциона в "Сокольниках" в минувшую субботу, 22 июня, пострадали три девочки. Руководство парка создало рабочую группу, чтобы выяснить все детали происшествия. Проверку по этому инциденту проводит и полиция, СК РФ завел уголовное дело.