Уродливый старый Шалун умилил судей

В США прошел 31-й ежегодный конкурс на звание самой уродливой собаки в мире. Состязание в калифорнийском городке Петалума выиграл 15-летний беспородный пес по кличке Шалун-Бродяга (Scamp the Tramp).



Несуразный пес с торчащими во все стороны клоками спутанной шерсти и вываленным набок языком умилил зрителей и покорил сердца судей. Хозяйка Шалуна, взявшая его из приюта в 2014 году, получила позолоченный кубок, награду в полторы тысячи долларов и такую же сумму на то, чтобы сделать пожертвование.

Вместе с Шалуном за победу в конкурсе боролись еще 18 собак, передает ТАСС. По словам его хозяйки Ивонны Моронес, теперь он — не Шалун-Бродяга, а Шалун-Чемпион (Scamp the Champ). Хозяйка пса периодически устраивает благотворительные акции, приводя своего любимца в детские сады и дома престарелых.