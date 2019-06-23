В Коми автомобилист спас от медведя мужчину, совершавшего пробежку

В минувшую субботу, 22 июня, автор ролика и его супруга возвращались с рыбалки на одном из водоемов Коми. Внезапно они заметили, что из леса вышел медведь. Животное пустилось вслед мужчине, совершавшему пробежку.

Дистанция до бегуна не позволила записать на видео все события крупным планом, однако комментарии участников говорят сами за себя.

Водитель принялся сигналить в надежде спугнуть медведя, а через несколько мгновений и сам любитель бега применил пиротехническое устройство.

Совместными усилиями им удалось обратить хищника в бегство, после чего супруги усадили бегуна к себе в машину. Спортсмен благоразумно решил не испытывать судьбу во второй раз и предпочел продолжить путь в салоне транспортного средства.

Примечательно, что буквально за пару недель до инцидента, едва не закончившегося плачевно, тот самый мужчина, вышедший на пробежку, опубликовал видео, в котором рассуждал на тему спортивных упражнений и связанных с этим опасностей.

"Кто бегает по городу, где машины ездят – завидуйте. Только один минус есть. Надеюсь, я с ним не повстречаюсь. Шанс встретиться с медведем. Дай Бог, чтобы такого не было", — поведал бегун, через некоторое время счастливо избежавший именно такого близкого "знакомства".