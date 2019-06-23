Печальные министры и "банда патриотов": президент ответил на вопросы россиян

Автор: Дмитрий Киселёв

Главным событием прошедшей недели в России стала "Прямая линия" с Владимиром Путиным. Это ежегодная телевизионная программа, которая выходит в эфир уже в 17 раз, где глава государства отвечает на самые разные вопросы простых россиян. Вопросов про геополитику мало, все больше про самые близкие людям темы — от медицины и школ до пенсий и мусора.

По ходу ответов часто тут же рождаются и поручения, но главное все же в "Прямой линии" — интонация — с большой любовью к людям и пониманием их забот — и искренность. Уровень искренности, который Путин позволяет себе, на мой взгляд, вряд ли доступен хоть для кого-то из его коллег-президентов в мире.

Показателен в этом смысле был ответ Путина на вопрос: вам иногда бывает стыдно и за что?

"Это такой нешуточный вопрос, и говорить об этом на многомиллионную аудиторию не так просто. Конечно, да, как любому, надеюсь, человеку нормальному. Я уже публично как-то воспроизводил эту ситуацию. Мне, честно говоря, даже сложно об этом сейчас говорить, но, тем не менее, это было в начале 2000-х годов. Я много ездил, страна была в очень сложном положении, куда-то мы прилетели, в какой-то регион. Был конец рабочего дня, где-то уже к ночи, темно. Это было, по-моему, осенью: слякоть, грязь. Куда-то я перебирался, шел по этой слякоти к машине. Вдруг появилась женщина преклонного возраста, что-то невнятно сказала и вдруг упала на колени, дала мне записку. Я сказал, что обязательно посмотрю, забрал, отдал помощникам, и ее потеряли. Никогда этого не забуду. Вот мне и сейчас стыдно. Поэтому все, что до меня доходит, в руки попадает, я все стараюсь отработать по полной", — признался президент.

Казалось бы, да и не Путин сам потерял. Но вот — уже из другого места — о личных особенностях восприятия собственной ответственности. "Если что-то не происходит, я исхожу из того, что в этом есть и часть моей собственной вины", — отметил Путин.

Автор: Алексей Петров

В Гостиный двор Владимир Путин пришел, уже ознакомившись со многими присланными на "линию" вопросами и видеоматериалами. И сразу выделил главные темы. "Прежде всего, уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение", — отметил глава государства. И потому разговор был предельно конкретный.

"Наверняка будут вопросы по пенсиям, но я прямо скажу, поскольку, безусловно, обеспечение пенсионеров нормальным доходам — это один из приоритетов государства. И мы будем за этим следить. В этом году индексация пенсий по старости составила 7,05%. При инфляции прошлого года 4,3%. Также с 1 апреля текущего года мы повысили государственные и социальные пенсии на 2%", — сказал президент.

С 1 октября вырастут пенсии военных пенсионеров — более чем на 4%. Одновременно с повышением денежного довольствия военнослужащим. На "линии" были озвучены и другие решения.

Вот вопрос от молодой мамы о пособии на ребенка от полутора до трех лет в 50 рублей. "Даже такие мысли возникают, что лучше бы эту выплату вообще отменили и не растрачивали средства госбюджета", — сказала женщина.

"Дело в том, что это не бюджет. В 1994 году было принято решение — эти 50 рублей заставили платить работодателей. Они и тогда то мало что значили, а сейчас, конечно, не значат вообще ничего. Ну, что такое 50 рублей? Поэтому мы в последнее время искали решение. Я считаю, что оно найдено", — подчеркнул Владимир Путин.

Сейчас пособия будут платить из госбюджета. И это уже не 50 рублей, а прожиточный минимум ребенка в регионе. Тема возникла еще на прошлой "Прямой линии". Обсуждалась в правительстве: Дмитрий Медведев дал поручение Минфину и Минтруда просчитать вопрос. Но до конца не было ясно, семьям с каким доходом, полтора или два прожиточных минимума выплачивать компенсацию. И вот — решение президента.

"Для себя это решение давно принял, мы должны будем распространить это на все семьи, у которых доход два прожиточных минимума", — сказал Путин.

Шквал вопросов от многодетных семей. Есть поручение президента об ипотеке под 6%, но льготная ставка распространяется только на первичное жилье и семьи с двумя и более детьми, рожденными с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го.

Семья Шелудяковых из Саратовской области кредит взяла в 2017-м, вскоре родился и третий малыш, но банк наотрез отказался рефинансировать кредит по льготной ставке.

"Это реальная ошибка правительства, соответствующих структур. В чем она заключается? В том, что Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели. Для субсидий. Я переговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина, в принципе, эта проблема уже решена. Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все это будет видно на практике", — заверил глава государства.

Еще одна проблема прозвучала во время включения из Горно-Алтайска. Люди жалуются на дорогие авиабилеты, а это, в свою очередь, тормоз для развития всего региона, хотя возможности для роста есть.

Но проблема в стоимости авиакеросина. А все дело в том, что правительство ввело обратный акциз на топливо, но в эти меры стабилизации авиакеросин не включили.

"Моторное топливо включили: бензин, дизель. А авиационный керосин не включили.

Я разговаривал по этому поводу с правительством, с теми, кто в правительстве за это отвечает. И хочу еще раз напомнить: это — явное упущение. И оно должно быть немедленно исправлено. Это касается и авиационного топлива. Это касается и битума. потому что дороги надо строить. И если мы этого не сделаем, то тогда дороги у нас "улетят" по цене до небес, как самолеты летают. И мы не выполним тех планов дорожного строительства, которые перед собой ставим", — сказал президент.

- Мой вопрос — о национальных проектах. Какие конкретно результаты уже есть и что можно ожидать в ближайшее время? – поинтересовалась Валентина Володина у главы государства.

- Нам нужно менять структуру экономики, включать элементы искусственного интеллекта, беспилотники развивать, инфраструктуру, чтобы толкнуть производительность труда и на этой базе обеспечить рост благосостояния граждан. Когда люди должны почувствовать первые результаты национальных проектов? Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, а потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году. Результаты должны чувствоваться уже сейчас", — уверен Путин.

- Когда вы недавно проводили совещание с кабинетом министров по поводу национальных проектов, многие министры имели такой печальный вид… Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение нацпроектов, которые они курируют?

- Я не думаю, что это печальный вид. Они были сосредоточены и думали о том, как добиться выполнение поставленной задачи. А что касается персональной ответственности, я сказал это, что она в данной работе необходима, она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление", — пояснил Путин.

На связи с Гостиным двором — федеральные министры. Вероника Скворцова особенно внимательна, когда речь зашла о медицине. "Не хватает специалистов. Врачи уезжают. Видимо, зарплата недостойная. Главная проблема — в селах нет благоустроенного жилья", — говорят люди.

"Конечно, здесь нужно развивать и систему докторов на селе, фельдшеров на селе. Мы платим по миллиону и по пятьсот тысяч рублей тем, кто работает по программе "Земский доктор". А жильем должны заниматься региональные и местные власти. Они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать. Одна из ключевых задач в этом смысле — повышение уровня заработной платы. Есть регионы, где очень маленькие заработные платы, и там, безусловно, нужно это выравнивать", — констатировал президент.

Разговор о зарплатах продолжает видеозвонок из Калининградской областью.

"Заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. У меня как у командира отделения — 16 тысяч рублей. На такую зарплату прожить невозможно", — пожаловался Станислав Таукачикас, командир отделения пожарной части №31 горда Светлый.

"В каждом конкретном случае нужно разбираться. Действительно, в МЧС есть люди, которые в погонах служат, а все остальные, которые гражданский персонал так называемый, 13 тысяч получают. Мы буквально недавно с министром Зиничевым об этом много раз говорили. Решение принято. В этом году МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей, что позволит поднять заработную плату до 24 тысяч примерно", — пообещал Владимир Путин.

Президент и сам следит за поступающими в режиме онлайн вопросами.

"Куда ведет нас "банда патриотов" из "Единой России"?" Я считаю, что, когда люди берут на себя ответственность, в том числе и за принятие непопулярных решений, чрезвычайно нужных стране, это значит, что это зрелые люди, которые ставят своей целью жизни, целью политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни людей в конечном итоге, – заявил президент. — Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но отмечу, что за то время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, мы утратили оборонку и развалили Вооруженные силы. Довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе. И поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, конечно, далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, есть и такие, которые за это ответственность должны нести. Я повторяю, что не хочу называть их "бандой". Но это результат их работы".

Еще одна большая тема — резонансные уголовные дела.

- Девять миллиардов Захарченко — это целый грузовик купюр. Куда пойдут эти конфискованные миллиарды, кто ответит или отвечает за разгул коррупции? А вы как гарант соблюдения законна чувствуете личную ответственность за это безобразие?

- Конечно, я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали. Часто мне говорят, может быть, мы это прикроем, может быть, это закроем? Потому что будут вопросы, подобные вашему. И у меня всегда на это только один ответ: нет. Куда они уходят? В доход государства, разумеется, — сказал Владимир Путин.

- А когда вы узнали об этих складированных миллиардах, а каких словах ваша реакция выражалась?

- Иногда лучше вслух не произносить. Когда узнаешь о миллиардах, просто нет слов — печатных, во всяком случае.

Фигурантами уголовных дел сегодня боятся оказаться и врачи. И поэтому они опасаются применять наркотические препараты для обезболивания пациентов.

"Ошиблись в процедуре. Формальность. Не вовремя что-то записали, не теми чернилами, не так, ампула закатилась под сейф, достать ее сумели только на следующий день. Когда с врачами говоришь, почему вы не обезболиваете, они отвечают, понимаете, наркотики... Я это слышу постоянно", — отметила учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Департамента здравоохранения Москвы Нюта Федермессер.

"Если ампула с наркотическим веществом просто куда-то закатилась, ее надо достать. Случается и так, что фиксируется случаи ухода в нелегальный оборот этих препаратов. Но врачи не должны нести ответственность за какие-то случайности вроде раздавленном ампулы. Надо фиксировать расход не по регламенту какими-то актами. Нужно выработать системы отчетности по таким случаям. И вот Татьяна Алексеевна Голикова на связи у нас, она нас слышит. Здесь даже комментировать нечего. Я просто прошу обратить на это внимание и соответствующими образом отреагировать и подготовить предложения", — сказал Путин.

Разговор в этот момент заходит и о резонансном деле журналиста Ивана Голунова, которому сначала предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков, а затем их полностью сняли.

"Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет, потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И никакой либерализации здесь быть не может. Другое дело, что нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы ради отчетности и "галок" людей в тюрьму не сажали. Я поговорю еще с Генпрокуратурой, ФСБ, Министерством внутренних дел, может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое отдельное направление, которое бы контролировало эту сферу деятельности", — считает глава государства.

В этот раз много вопросов было от блогеров. Молодежь волнуют кучи мусора и свалки.

"Мы десятилетиями накапливали мусор, бытовые отходы, и никто этим как следует никогда не занимался. Мы генерируем ежегодно 70 миллионов отходов. Для нас это огромная проблема. Поэтому, конечно, мы будем этим заниматься", — заверил Путин.

В России должны появиться 200 мусороперерабатывающих комплексов. Цена вопроса — 300 миллиардов рублей.

- Есть такой интересный фильм, "Каникулы президента", где герой – один, без охраны — решил посмотреть реальную жизнь в стране. Вы сами так проехать по стране не хотите?

- Я езжу по стране. И смотрю. И даже — уже не побоюсь этих выражений — через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит в реалиях. Я и дальше буду продолжать ездить, — ответил президент.

Еще одна просьба, озвученная в студии: "Меня зовут Дарья Рогозина. Мне 13 лет, Я — из города Иваново. Хотела бы служить Родине в роли военно-морского офицера, но, к сожалению, в Нахимовское училище девушек не принимают, возможно пока".

"Что касается Нахимовского училища, то сейчас готовится решение, связанное с возможным приемом туда девушек. И в Петербурге, по-моему, новая площадка для этого предусмотрена. Могу ошибиться, но после того как я об этом сказал, надеюсь, что и министр Шойгу среагирует", — отметил Путин.

И в Минобороны среагировали. Девушку пригласили в Москву, в пансион воспитанниц оборонного ведомства, посмотреть, как живут и учатся ее сверстницы.

Сколько бы обращений ни поступило, ни одно из них не затеряется. Чиновники — и федеральные, и местные — обязаны будут взять проблемные темы на карандаш. И контроль за тем, как исполняются поручения президента по итогам "Прямой линии", предстоит самый тщательный.