Питерская полиция защитит "Алые паруса" от провокаций

Петербургская полиция сообщила о возможных провокациях во время проведения праздника выпускников "Алые паруса" в северной столице. Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области распространила заявление, в котором говорится о возможных попытках проведения несанкционированных акций.

"Полиция предупреждает о готовности жестко пресекать провокации", — говорится в заявлении.

Стражи правопорядка также обратились с просьбой к петербуржцам и гостям города отнестись с пониманием к предпринимаемым мерам безопасности. Известно, что в городе будет ограничено движение, а желающие принять участие в празднике должны быть готовы к проверкам содержимого сумок, рюкзаков и пр.