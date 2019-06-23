Вместо россиян грузинские дипломаты зовут на отдых жителей других стран

Посольства Грузия начали активно приглашать иностранцев на отдых и опубликовали ролики с приглашениями в Facebook. Это произошло после приостановки авиасообщения с Москвой.

К кампании в поддержку Грузии присоединились глава МИД страны Михаил Джанелидзе, послы Грузии в Австрии Давид Дондуа и в Литве Хатуна Салуквадзе.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, правительству поручено вернуть россиян на родину (сейчас в Грузии находится 5-7 тысяч организованных туристов и в 2-3 раза больше самостоятельных).Те, кто купил туры в Грузию с 21 июня, имеют право требовать расторжения договора и полного возврата денег, если они еще не отправились в путешествие. Если поездка уже началась, то туристам вернут средства за те услуги, которые пока не оказаны.

Указ был подписан после того, как президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом". По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речь идет о вынужденной рестрикции, цель которой — обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий в Грузии.

20 июня Грузию захлестнули протесты против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.