Дина Аверина выиграла золото, серебро и бронзу Европейских игр

Российская гимнастка Дина Аверина во второй соревновательный день прибавила еще три медали в копилку сборной России на Европейских играх в Минске. 20-летняя спортсменка завоевала золотую, серебряную и бронзовую медаль турнира.

Награду высшего достоинства Дина выиграла в соревнованиях с обручем, получив за свои выступления 22,850 балла. Второе место заняла Екатерина Галкина из Белоруссии, набравшая 21,750 балла. Третье место – у представительницы Украины Влады Никольченко (21,450).

Серебро покорилось Авериной в упражнениях с булавами. Судьи оценили выступление россиянки в 22,600 балла. Лучший результат в данной дисциплине продемонстрировала Лина Ашрам из Израиля — 22,700 балла. Замкнула тройку медалистов вновь Никольченко (21,750).

Бронзу же Аверина завоевала в упражнениях с мячом. Ее результат составил 21,300 балла. Впереди нее оказались все та же Ашрам (22,500) и представительнице Болгарии Катрин Тасевой (21,400).

Напомним, что ранее Дина Аверина также выиграла и индивидуальное многоборье.