МИД РФ о ядерной войне: к разного рода кнопкам подбираются безответственные

В МИД РФ назвали опасной практикой концепцию ограниченной ядерной войны, о которой в последнее время говорит руководство США. Такая практика ведет к дестабилизации международной обстановки и подстегивает многие страны к наращиванию своих арсеналов в ядерной области, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсант".

Он отметил, что Вашингтон начинает внедрять концепции, которые подразумевают возможность победы в ядерной войне. Кроме того, США развивают "средства варьируемой мощности", которые "нельзя представить иначе, как предназначенными для применения на поле боя".

Именно такими подходами Рябков объяснил отказ американцев принять проект совместного заявления о недопущении ядерной войны и укреплении стратегической стабильности, переданный Россией США осенью прошлого года.

Замглавы российского МИД назвал складывающуюся картину очень тревожной. "Создается впечатление, что к разного рода кнопкам все более приближаются люди, в том числе из поколения компьютерных игр, крайне безответственно относящиеся к вопросу о применении военной силы, включая ядерный фактор", — заявил Рябков.

Он добавил, что США, обвиняя Россию в намерении нанести ограниченный ядерный удар, придерживаются своей излюбленной тактики: приписывают противоположной стороне нарушение обязательств, которое намерены совершить сами. Рябков добавил, что так уже было, когда Вашингтон выходил из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а сейчас аналогичная ситуация складывается вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.