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Конфликт США и Ирана 21 минута назад
США хотят сделать Иран "великим" по примеру Ирака и Ливии
Автор: Дмитрий Киселёв
Америка продолжает задирать Иран, играя на нервах у всего мира. 20 июня иранские силы ПВО сбили огромный американский беспилотник-разведчик на юге страны, у входа в Персидский залив. Причина — американцы нарушили воздушное пространства Исламской Республики. Соединенные Штаты, конечно, говорят, что их военный дрон находился в международном воздушном пространстве. В любом случае все замерли: неужели начнется война?
Обстановка в регионе обострилась до предела еще раньше, когда США обвинили иранцев в торпедной атаке на два нефтетанкера. А тут еще и беспилотник сбили за 130 миллионов долларов! Казалось, удары по Ирану неизбежны.
Естественно, вопрос об Иране прозвучал и в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным.
"В Соединенных штатах заявляют, что не исключают применение вооруженной силы. Хочу сразу сказать: это было бы катастрофой для региона, как минимум, потому что это привело бы к всплеску насилия и, может быть, к увеличению количества беженцев из регионов. Но, думаю, что и для тех, кто предпринял бы попытки подобного рода, это было бы имело возможно печальные последствия, потому что очень трудно просчитать то, что наступит в случае применения военной силы, поскольку Иран — это шиитская сторона. Даже в исламском мире считают, что это все-таки люди, которые способны на крайности при необходимости своей собственной защиты, защиты своей страны. И во что выльются эти крайности, никто не знает. А что касается Ирана в целом, то он полностью выполняет договоренности с МАГАТЭ — с организацией, которая контролирует ядерные технологии. Он ничего здесь не нарушает, и применение к нему каких-то санкций мы считаем необоснованным", — подчеркнул российский президент.
Автор: Евгений Поддубный
Вот так мир узнал о том, что впервые американцы потеряли один из самых дорогих беспилотников в результате противодействия сил ПВО противника. Иранцы сбили разведывательный стратег зенитно-ракетной системой собственного производства, и это — тоже сигнал: Исламская Республика — орешек покрепче других стран, с которыми американцы воевали последние 20 лет.
В информационной борьбе Тегеран также проявил инициативу. Командование Корпуса Стражей Исламской Революции сначала продемонстрировало точные координаты движения "Ястреба" — согласно данным объективного контроля, беспилотник действительно вторгся на иранскую территорию — после КСИР продемонстрировал обломки, которые были найдены в иранских территориальных водах.
Позже — еще одно сообщение. "Рядом с беспилотником летел другой самолет-разведчик под названием "Посейдон". Экипаж самолета — 35 военнослужащих, так что мы могли нацелиться на этот самолет, это было наше право. Да, это был "американец", но мы этого не сделали. Мы сбили беспилотный самолет", — заявил командующий Военно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.
Реакция Белого дома, напротив, была нелогичной, иногда даже развязанной: "Иран совершил очень большую ошибку". Фраза звучала как угроза. Потом в эфире американского телеканала глава Белого дома вновь интригует. "Вы узнаете. Мы не будем много говорить об этом", — сказал Дональд Трамп.
Главная оперативная база Пятого флота США в Бахрейне. Угрозы в адрес Ирана прозвучали недавно, но в акватории главной морской базы американцев в регионе активности нет. Понятно, что часть кораблей находится на боевом дежурстве в море, но силы есть и здесь. В случае военной операции против Исламской Республики именно военнослужащие и техника этой базы должны принимать участие в боевых действиях.
Вот так выглядит американская база внутри: комфортабельные условия для службы, фитнесс-центр, боулинг, приличная столовая, ухоженная территория, в жилых блоках тоже все довольно удобно, американский военный показывает, как служится в Бахрейне.
Не служба, что называется, а мед. В случае, если США напали бы на Иран, боевые действия вырвали бы контингент базы из зоны комфорта. Но это, конечно, не главное. В первую очередь пострадали бы союзники США в регионе Персидского залива. От Бахрейна, от самой американской военно-морской базы, например, до иранского берега не более 230 километров. И военная логика как раз предусматривает в случае атаки отвечать и бить по командным пунктам и местам базирования противника.
штаб главной оперативной базы Военно-морских сил Центрального командования США расположен в центральных, густонаселенных районах столицы Бахрейна. Прямо у забора территории базы — а ее за последние годы американцы сильно расширили — жилые дома, магазины, гостиницы, тысячи мирных жителей, жизни которых в Вашингтоне готовы поставить на карту.
Американские военные базы, есть и в соседнем Катаре, и в Арабских Эмиратах — в общем, досталось бы всем. Экономика стран залива под угрозой, война перекрыла бы нефтяной трафик через Ормузский пролив — это пятная часть мировых перевозок сырья.
В Twitter хозяин Белого дома похвастался, что ослабил иранскую нацию и "теперь им крышка". Судя по всему, американский президент снова торговался. То есть Трамп рушит ядерную сделку с Ираном и усиливает санкции, чтобы сделать страну "великой", как американцы уже сделали Ливию и Ирак "великими" странами.
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