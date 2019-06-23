"Российский агент" Клаус хочет наказать Калоусека

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус намерен через суд или органы правопорядка потребовать наказать главу парламентской фракции оппозиционной правой партии ТОР 09 и бывшего министра финансов Мирослава Калоусека. Тот назвал экс-президента российским агентом.

Калоусека задела статья Клауса о его впечатлениях от круиза вокруг Британских островов, организованного американским колледжем Хиллсдейл. Бывший президент, в частности, писал, как раздражают его крупные международные компании, в том числе оператор его круизного судна, "на практике реализующие мультикультурализм"."Каждый официант и официантка", по словам Клауса, были из другой страны и с другого континента.

"Вечером мне показалось, что преобладают филиппинцы, индийцы, малазийцы, потом ко мне обратилась словенка, а когда я пишу эти строки, русская. Сербка Катарина сейчас наливает мне вино, — посетовал он. — В этом я вижу намерение космополитизма — максимально ликвидировать границы между государствами и народами".

Чешский экс-президент также рассказал, что выступил перед американскими слушателями с лекцией о России и заявил им: Россию нужно уважать такой, какая она есть, и не думать, что можно переделать ее извне жесткими заявлениями. По его словам, сегодняшняя Россия политически менее демократична и более авторитарна, чем, например, Чехия и США, но "с коммунизмом покончено" и к России не следует относиться надменно-покровительственно.

"Хотя Россия выбирает другую пропорцию "порядка и демократии", чем мы, она не является "империей зла", — написал Клаус.

Мирослав Калоусек в ответ написал, что в молодости "глотал" выступления и книги Вацлава Клауса, верил ему и верит до сих пор, что на рынке рабочей силы каждый приобретает самое выгодное для себя.

"Теперь я слышу от него, что речь идет не о рынке, а о "грабительском мультикультурализме", — негодует бывший министр в "Фейсбуке".

По его словам, теперь он не сомневается: Вацлав Клаус "был и остается российским агентом, снова активизированным после 2010 года.

Экс-президент Чехии намерен защищаться, передает РИА Новости: по его словам, юристы рекомендуют ему либо обратиться в суд с требованием заставить Калоусека извиниться и выплатить крупный штраф, либо пожаловаться в полицию на лживое обвинение. По словам Клауса, он обдумывает эти возможности, но не может пока сказать что-то более определенное.

Однако, уверен он, предпринять что-то в правовой сфере необходимо, чтобы "другие сумасшедшие личности политической сцены" в будущем воздерживались от подобных заявлений.

Калоусек при этом заявил журналистам, что "высказал то, в чем не сомневается" и теперь не отказывается от своих слов.