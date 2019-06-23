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23 июня 201916:54

"Российский агент" Клаус хочет наказать Калоусека

Вацлав Клаус

Вацлав Клаус
фото EPA

Бывший президент Чехии Вацлав Клаус намерен через суд или органы правопорядка потребовать наказать главу парламентской фракции оппозиционной правой партии ТОР 09 и бывшего министра финансов Мирослава Калоусека. Тот назвал экс-президента российским агентом.

Калоусека задела статья Клауса о его впечатлениях от круиза вокруг Британских островов, организованного американским колледжем Хиллсдейл. Бывший президент, в частности, писал, как раздражают его крупные международные компании, в том числе оператор его круизного судна, "на практике реализующие мультикультурализм"."Каждый официант и официантка", по словам Клауса, были из другой страны и с другого континента.

"Вечером мне показалось, что преобладают филиппинцы, индийцы, малазийцы, потом ко мне обратилась словенка, а когда я пишу эти строки, русская. Сербка Катарина сейчас наливает мне вино, — посетовал он. — В этом я вижу намерение космополитизма — максимально ликвидировать границы между государствами и народами".

Чешский экс-президент также рассказал, что выступил перед американскими слушателями с лекцией о России и заявил им: Россию нужно уважать такой, какая она есть, и не думать, что можно переделать ее извне жесткими заявлениями. По его словам, сегодняшняя Россия политически менее демократична и более авторитарна, чем, например, Чехия и США, но "с коммунизмом покончено" и к России не следует относиться надменно-покровительственно.

"Хотя Россия выбирает другую пропорцию "порядка и демократии", чем мы, она не является "империей зла", — написал Клаус.

Мирослав Калоусек в ответ написал, что в молодости "глотал" выступления и книги Вацлава Клауса, верил ему и верит до сих пор, что на рынке рабочей силы каждый приобретает самое выгодное для себя.

"Теперь я слышу от него, что речь идет не о рынке, а о "грабительском мультикультурализме", — негодует бывший министр в "Фейсбуке".

По его словам, теперь он не сомневается: Вацлав Клаус "был и остается российским агентом, снова активизированным после 2010 года.

Экс-президент Чехии намерен защищаться, передает РИА Новости: по его словам, юристы рекомендуют ему либо обратиться в суд с требованием заставить Калоусека извиниться и выплатить крупный штраф, либо пожаловаться в полицию на лживое обвинение. По словам Клауса, он обдумывает эти возможности, но не может пока сказать что-то более определенное.

Однако, уверен он, предпринять что-то в правовой сфере необходимо, чтобы "другие сумасшедшие личности политической сцены" в будущем воздерживались от подобных заявлений.

Калоусек при этом заявил журналистам, что "высказал то, в чем не сомневается" и теперь не отказывается от своих слов.

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