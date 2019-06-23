Попытку срыва ЛГБТ-марша в Киеве сняли на видео

На видео попала попытка группы людей помешать проведению ЛГБТ-марша, проходившего в воскресенье, 23 июня, в столице Украины.

Мужчина, оказавшийся наиболее решительным, проник через кордон правоохранителей и попытался вырвать баннер из рук участников мероприятия.

Полицейские оперативно отреагировали на действия протестующего и скрутили его.

Напомним, что в так называемом "Марша равенства", на который собрались представители меньшинств, приняло участие около восьми тысяч человек.

По данным стражей порядка, серьезных инцидентов и нарушений порядка удалось избежать.