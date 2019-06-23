Медведчук подписался под словами Путина

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук "подписался под каждым словом" российского президента Владимира Путина.

О своем согласии с позицией российского лидера Медведчук на писал на своей странице в Twitter.

Речь о высказывании Путина о том, что два братских народа не могут жить во вражде, и что Россия и Украина обязательно восстановят отношения. Медведчук написал в микроблоге, что подписывается под каждым словом президента РФ и полностью их поддерживает.