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23 июня 201916:20

Федерер выиграл 102-й турнир в карьере, обыграв в Галле Гоффена

ausopen.com

Третья ракетка мира, швейцарский теннисист Роджер Федерер в финале турнира в немецком городе Галле в двух сетах за один час 25 минут обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:2), 6:1.

Швейцарец семь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из шести, а у Гоффена, занимающего 33-е место в рейтинге ATP, семь эйсов и пять двойных ошибок.

Таким образом, Федерер завоевал 102-й трофей в карьере. За победу на турнире в Галле Роджер получит 500 рейтинговых очков и 430 тысяч евро в качестве призовых.

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