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Беспорядки в Тбилиси 1 час назад
"Безобразная история": Киселёв поинтересовался, зачем нам "Боржоми" и грузинское вино
Безобразная история в Грузии как иллюстрация особенностей политической культуры в стране.
20 июня. Разъяренная толпа, штурмующая парламент. Спецназ, разгоняющий народ. Слезоточивый газ, резиновые пули и сотни пострадавших, среди которых журналисты, а в общей сложности треть — полицейские.
Нечто похожее и внутри парламента. Радикалы захватывают президиум, срывают годовую сессию Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), поливают водой председателя ежегодной Генассамблеи. Председатель — депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов. В итоге изгоняют иностранных коллег-депутатов из Грузии, забрасывая отель, где они остановились, яйцами. Уже поздно ночью, комментируя беспорядки, президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в провоцировании раскола в стране. На мой взгляд, безответственно по словам, безответственно в отношении самой Грузии.
"Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею "пятая колонна", возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы еще раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России", — заявила Саломе Зурабишвили.
Чтобы понимать, Межпарламентская ассамблея православия — организация, основанная в 1993 году по инициативе парламента Греции. Штаб-квартира — в Афинах. Объединяет православных депутатов из 36 стран. Если по алфавиту, то это: Австралия, Албания, Аргентина, Армения, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Греция, Грузия, Египет, Иордания, Казахстан, Канада, Кипр, Конго, Латвия, Ливан, Литва, Мозамбик, Молдавия, Палестина, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Сирия, Судан, США, Уганда, Украина, Финляндия, Хорватия, Черногория, Чили, Эстония и Эфиопия. Грузия в этом году была страной-хозяйкой ежегодной Генассамблеи — высшего органа МАП.
Сама по себе организация -- своего рода клуб, где депутаты из разных стран мира делятся опытом продвижения православных ценностей в законотворческой деятельности. Почему бы и нет? У клуба в то же время и миротворческая миссия.
Так совпало, что в этом году по принципу ротации избранным председателем Генассамблеи стал россиянин Сергей Гаврилов. Поводом для беспорядков в Грузии стала фейковая новость, просто-напросто намеренно вброшенная ложь, что Гаврилов в 2008 году в ходе отделения Абхазии от Грузии был как раз там.
А когда еще сами грузины – принимающая сторона — пригласили в ходе Генассамблеи председателя Гаврилова разместиться в кресле спикера парламента, то эта комбинация — ложь со стороны грузинских радикалов и протокольного решения, принятого принимающей стороной в грузинском парламенте. В конце концов не сам же Гаврилов выбрал для себя место спикера — грузины на правах хозяев пригласили его туда сесть для ведения Генассамблеи. Так вот эта комбинация и стала взрывоопасной.
Хотя вряд ли все было так уж спонтанно. Ведь на стремительно развернутую акцию протеста манифестанты явились с заранее заготовленными плакатами. А в итоге Грузия как государство не справилась с обеспечением безопасности своих высоких гостей — тех, кого сама же вроде как известная гостеприимностью, сама и пригласила. Да еще и Россию во всем обвинили устами главы государства.
К слову, президент Грузии Саломе Зурабишвили — двоюродная сестра пожизненного секретаря Академии наук Франции, блестящего историка и большого друга России Элен Карер д'Анкосс, в девичестве — Зурабишвили. Она — племянница отца Саломе. И в этом смысле Саломе позорит сестру, которая во Франции.
Впрочем, вернемся к ее словам: "Россия — наш враг и оккупант". Быстро и, надо сказать, выдержанно ответил на них российский премьер Дмитрий Медведев. "Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны. Может быть, она еще не вошла в курс дела или сознательно искажает ситуацию. В Грузии происходят известные политические события, связанные с внутренней борьбой между радикальной оппозицией и силами, которые сейчас находятся у власти. Попытки свалить это все на Россию выглядят просто как передергивание реальной ситуации. Печально, что такие заявления делает президент страны, но будем надеяться, что грузинский народ все-таки во всем разберется", — отметил он.
С Грузией парадокс — в том, что народ-то грузинский относится к россиянам и России очень хорошо, а власть и агрессивное меньшинство отморозков — откровенно враждебно. В России — иначе. Мы доброжелательны и на всех уровнях открыты для общего улучшения.
Несмотря на войну, которую устроил с Россией, как сейчас уже ясно, больной на всю голову тогдашний президент Саакашвили (он, если кто не помнит, в ночь на 8 августа 2008 года отдал приказ ударить установками залпового огня по базе российских миротворцев), понятно, что для России это был не просто повод для войны, а уже война. Даже после этого и разрыва дипотношений россияне сохраняют к Грузии традиционно дружественные чувства. Одних туристов в Грузии от нас -- до полутора миллионов в год.
Да, но если при этом в Грузии столь недружественный прием оказывают депутатам из России в составе международной организации, то хочется спросить, например, зачем нам в России "Боржоми"? И зачем грузинское вино? Уж точно безо всех этих бутылок на наших прилавках никто здесь от жажды не умрет. Думаю, под угрозой сейчас оказались поставки из Грузии в Россию вина и минеральной воды "Боржоми". Сейчас в Россию идет две трети грузинского экспорта вина. Переориентировать это количество на другие рынки вряд ли возможно. Они грузинским вином уже насыщены. Опыт есть. То же касается и "Боржоми". У нас своей минеральной воды — прорва. Да и свои виноделы только "спасибо" скажут. С удовольствием импортозаместят.
Ведь это какая-то дикость — нападать на иностранных парламентариев, прибывших в страну по приглашению грузинского парламента. Даже если согласиться, что кто-то со стороны грузинского парламента допустил протокольную неточность, то причем здесь приглашенные гости? На гостях нужно вымещать свой необузданный гнев? Да и если заварили все некие радикалы, то почему агрессивное меньшинство должно делать погоду и неужели нет на них никакой управы? Или власть в Грузи- не контролирует положение в стране?
Я понимаю, почему по рекомендации Совета безопасности России наш МИД не рекомендует россиянам посещать теперь Грузию. И понимаю, почему президент Путин уже к вечеру 21 июня подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям осуществлять перевозки в Грузию. Запрет будет действовать с 8 июля, а туроператорам запрещается отправлять в Грузию группы. По соображениям безопасности. В Кремле уже пояснили, что эти запреты будут действовать до тех пор, пока ситуация в Грузии не нормализуется и не исчезнут любые угрозы для безопасности россиян.
До сих пор в Грузию из России прямыми рейсами летали — "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings и Nordavia. Через две недели все встают на прикол. Точнее, отказываются от Тбилиси и Батуми в пользу других направлений — это могут быть Крым, Азербайджан или Армения, та же Турция. Для экономики Грузии последствия недружественных действий в отношении России будут чувствительны, ведь россияне — на первом месте по числу туристов в стране. Лишь с января по май этого года от нас в Грузию слетали более полумиллиона граждан, что почти на треть выше прошлогоднего турпотока из России в Грузию. Сейчас он обрывается, а Грузия может написать на себя жалобу. Все — сама. Потери — порядка 750 миллионов долларов в год. Огромная сумма для маленькой страны.
Хотя, если приглядеться, то и здесь торчат американские уши. За несколько дней до русофобской провокации в Тбилиси побывал советник Джо Байдена Майкл Карпентер. Ему не понравилось такое число туристов из России и даже то, что они там покупают себе землю. И Карпентера словно кто-то послушал в Тбилиси.
"Просто провел три дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью понимает последствия своей политики открытых дверей с Россией. С таким количеством туристов (эй, ФСБ), столько земли, скупаемой российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и найти не 20% , а 100% занятых", — сказал Карпентер.
Если помните, недавно в "Вестях недели" был большой и очень доброжелательный репортаж из Грузии. Мой коллега Максим Киселев делал его с большой любовью. Ведь исторически Грузию и грузин в России всегда любили. А уж в СССР Грузия была вообще на привилегированном положении: от инвестиций до либерального отношения, позволяющего смотреть сквозь пальцы на подпольные цеха и потоки наличных. Добрый образ грузин сформирован в советском кино. Да и сам грузинский кинематограф благодаря СССР имел и огромную аудиторию, и достойное финансирование. То же и о звездах грузинской эстрады. Сейчас для грузинского кино — тяжелые времена. То же и для музыкальных исполнителей, лишившихся российских зрителей. Зачем? В чем прикол? А когда в наши дни лишь чуть забрезжила перспектива нормализации межгосударственных отношений, некие отморозки тут же устраивают русофобскую провокацию.
Кстати, есть вопрос и к достаточно большой грузинской диаспоре в России. А многие грузины здесь благодаря своему таланту и работоспособности занимают очень достойные позиции. Так вот и голос российских грузин в пользу нормализации отношений между Грузией и Россией, наверное, был бы важен, ведь нашим странам и народам естественно жить вместе. Что молчать-то?
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