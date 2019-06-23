Трамп ответил на вопросы об Иране, а о Хашогги говорить не стал

Не имеет значения, сколько сторон будет участвовать в ядерной сделке с Ираном, главное – у Тегерана не должно быть ядерного оружия, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Эн-би-си. И США готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий

Вместе с тем президент США не считает, что Иран провоцирует Америку. Ранее он высказывал предположение, что американский беспилотник мог быть сбит из-за чьего-то неверного решения.

От комментариев по поводу расследования ФБР убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги Трамп уклонился. Заявив, что по его мнению, все тщательно расследовали, он сменил тему.

Хашогги, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате разгоревшегося конфликта. Мировое сообщество осудило преступление и призвало саудовские власти провести прозрачное расследование. В итоге был задержан 21 человек, 11 предъявлены обвинения, 5 грозит смертная казнь,