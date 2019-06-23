"Угрожали спалить грузовик и оторвать голову": как прошел гей-парад в Киеве

В Киеве в воскресенье, 23 июня, прошел очередной "Марш равенства", или попросту гей-парад. Участников было, по разным оценкам, около шести тысяч человек. Столько же было полицейских, которые охраняли это шествие. Как выяснилось, не зря: националисты попытались сорвать акцию и устроить потасовку.

"Огонь духа Святого на Вас, Иисуса Христа. Всякое нечестие да пусть горит на этом месте", — такими словами женщина проводила одного из участников "Марша равенства".

Вот так киевляне реагировали на десант, который высадился, чтобы поддержать гей-парад. На зеленых человечков и персонажей неясной половой принадлежности в национальных костюмах.

Жалуются, что пришлось идти пешком, потому что водитель ЛГБТ-мобиля с конфетти-пушкой испугался угроз.

"Была бы музыка, было бы все круто! Однако нашему водителю, когда он приехал сюда, угрожали спалить грузовик и оторвать голову! И наш водитель со всей аппаратурой уехал", — рассказывает один из участников акции.

Бояться представителям меньшинств и правда было чего: перед парадом за подготовку провокаций задержали около десяти человек. Участников охраняли больше тысячи полицейских с собаками, лошадьми и тяжелой техникой.

"Не только полицейские преграждают путь противникам "Киев-прайда", а также подъехали грузовики", — говорит другой участник парада.

Местами пять линий обороны против сотен радикально настроенных молодчиков, которые, не имея возможности прорвать оцепление, жгли ЛГБТ-символику. А помогали им в этом люди, облаченные в религиозные одежды.

Путь следования парада полиция держала в секрете, водила участников зигзагами, то и дело меняя маршрут из-за вылазок радикалов.

"Мы выходим против парада, и мы не хотим, чтобы дети видели этих голых трансвеститов! Это не карнавал, это не защита прав, это пропаганда", — говорит противник проведения акции.

В день шествия молодчики хотели организовать атаку что называется "с душком". Подготовили оружие: 200 снарядов, наполненных нечистотами из биотуалетов. Местные СМИ пишут, что была организована целая лаборатория по производству снарядов. Но полиция разоблачила заговорщиков. Для залпов им пришлось использовать куриные яйца.

Молодой человек, оказавшийся на улице, рассказывает, что в него "прилетело" яйцо со стороны парка Шевченко из-за кордона полиции.

По данным МВД Украины, обошлось без серьезных инцидентов. Возможно радикалы, растягивая черные баннеры с оскорблениями, работали вполсилы. Ведь на шествии были замечены и флаги "Правого сектора" (организация запрещена в РФ). А еще в парадном ЛГБТ-строю шла целая колонна военных и добровольцев. Участник карательного батальона "Донбасс" сообщил, что на их марш прибыли около 30 человек, связанных с делами армейскими. А могли приехать больше.

"Тут и ветераны есть. Но есть ребята, которые хотели приехать с фронта, но не смогли", — рассказывает один из участников воинского подразделения.

По словам экспертов, в глаза бросается то, что на Украине ЛГБТ-шествия обошлось без крупных драк и нападений, а скажем, куда более массовые акции, связанные с Днем Победы, постоянно подвергаются серьезным нападкам националистов.

"Сделка с властью заключается в том, что власть не мешает националистам нападать на участников "Бессмертного полка", а те не очень ретиво нападают на участников гей-парада", — поясняет доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

Парад продлился около часа. После его окончания участников увозили из центра на автобусах под присмотром полиции. Или провожали в метро. А еще люди в погонах настоятельно просили спрятать ЛГБТ-символы. От греха подальше.