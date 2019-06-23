Бранислав Иванович: даже в этом возрасте готов на поле делать все, что нужно

Капитан "Зенита", сербский защитник Бранислав Иванович в интервью клубной пресс-службе рассказал о тренировочном процессе, о том, как тяжело играть в футбол в 35 лет, а также поговорил о завершении карьеры.

"Утренняя тренировка? Было очень тяжело, но и через такое надо проходить. Я вообще никогда не жалуюсь. Тяжелых тренировок могу вспомнить тысячи, но только так и можно расти, – приводит слова Ивановича официальный сайт "Зенита". – У меня такой характер, что мы в работе постоянно спорим, что-то обсуждаем, но на самом деле все происходит с большим удовольствием".

Иванович заявил, что в 35 лет уже не так легко бегать, как в 20, при этом сообщил, что количество лет не имеет значение, так как на сборах всегда тяжело: "мне в 22 казалось, что вот, сейчас самое трудное время, но когда наберусь опыта, станет полегче. Потом стал опытным, потом уже старым, и ничего – все то же самое. Рад только, что даже в этом возрасте готов делать все, что нужно".

Помимо этого, сербский защитник не смог ответить на вопрос о том, когда закончит карьеру: "в моем возрасте тяжело что-то загадывать. Даже когда я был молодым и имел возможность планировать, никогда не говорил, что остаюсь где-то надолго. И сейчас, когда мне уже 35, думаю, что надо в первую очередь каждый день мотивировать себя и доказывать все на поле".