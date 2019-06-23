Упавший мотоциклист снес пешехода под Петербургом. Видео

Утром в воскресенье, 23 июня, на пересечении улицу Шувалова и бульвара Менделеева в Мурине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием байкера и пешехода.

На записи, сделанной регистратором очевидца, видно, что человек попытался пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу, однако это стало сюрпризом для водителя двухколесного транспортного средства.

Байкер завалился на бок, однако столкновения избежать все же не удалось – отлетевший мотоцикл врезался в пешехода, попытавшегося отскочить в сторону.

По предварительной информации, пострадавшему потребовалась медицинская помощь.