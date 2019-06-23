Kyodo о соглашении: Россия ждала от Японии более масштабных предложений

Япония не считает возможным заключение окончательного соглашения с Россией по совместной хозяйственной деятельности на южных островах Курильской гряды в ходе встречи лидеров двух стран на предстоящем саммите G20 в Осаке. Причина, по данным агентства Kyodo, кроется в существующих разногласиях между Москвой и Токио.

По информации агентства, ссылающегося на дипломатические источники, Москва и Токио не уделяли вопросу достаточного внимания с прошлой осени, так как сосредоточились на переговорах о мирном договоре. В результате уладить имеющиеся разногласия по отдельным направлениям предполагаемой совместной хозяйственной деятельности им не удалось. Речь идет, в частности, об утилизации отходов и туризме.

Японская сторона предложила создать туроператора для морских экскурсий по островам южной части Курил, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo. Также бизнесмены из Страны восходящего солнца предлагают осуществить поставки на Курилы специальных прессов для мусора, чтобы сократить его объем.

Однако Россия, по данным Kyodo, ожидала от Японии более масштабных предложений, касающихся строительства мусороперерабатывающих заводов, отелей и иной туристической инфраструктуры.

Консультации России и Японии по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южной части Курил ведутся по пяти направлениям: аквакультура, тепличные хозяйства, туризм, ветроэнергетика и переработка отходов. Сотрудничества в этих сферах стороны рассматривают как важный шаг на пути к заключению мирного договора.

Однако, отмечают в Японии, пока Москва и Токио расходятся в том, как осуществлять совместные проекты. Россия считает необходимым делать это в рамках законодательства РФ, тогда как Япония предлагала создать на юге Курил некую специальную юридическую систему.

Встреча лидеров G20 в Осаке пройдет с 28 по 29 июня. Двусторонняя встреча премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина запланирована на второй день саммита.