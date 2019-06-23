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23 июня 201917:35

Путин рассказал о символе перемен к лучшему

Президент России Владимир Путин дал интервью для документального фильма "Алые паруса". Фильм вышел в эфир на телеканале "Россия" в воскресенье.

Путин назвал возрождение праздника "Алые паруса" в 2005 году символом перемен. Президент напомнил о тяжелой экономической ситуации в предыдущие годы - 40 россиян жили за чертой бедности, оставались проблемы на Кавказе, безработица. Но, как сказал, уже были признаки исправления положения в стране.

"И я тогда вспомнил про "Алые паруса". Он связан с молодыми людьми, вступающими во взрослую жизнь", — сказал Путин.

Губернатору Санкт-Петербурга в тот период, Валентине Матвиенко, понравилась идея символа положительных перемен.

Путин рассказал, что перерыв в праздновании "дня выпускников" с 1991 по 2005 год был связан с отсутствием денег в казне на на столь зрелищное и масштабное мероприятие. По воспоминаниям президента, в его студенческие годы праздник был скромным, но, тем не менее, ярким и красивым.

Путин считает, что у праздника "Алые паруса" в Санкт-Петербурге особая история и особый смысл, ведь город возник "как результат и символ победы России, ее утверждения на Балтийском море".

Так же, по мнению президента, для выпускников "Алые паруса" — символ завершения важного этапа в жизни и надежды на светлое будущее.

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