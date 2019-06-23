Барти обыграла Гергес в финале турнира в Бирмингеме и станет первой ракеткой мира

Австралийская теннисистка, вторая ракетка мира Эшли Барти в финале турнира в Бирмингеме в двух сетах за один час 29 минут обыграла представительницу Германии Юлию Гергес со счетом 6:3, 7:5.

Австралийка девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из семи, а у Гергес, занимающей 19-е место в рейтинге WTA, семь эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк из четырех.

Барти завоевала третий титул в сезоне-2019, шестой – в карьере. За победу на турнире в Бирмингеме Эшли получит 176 тысяч евро в качестве призовых и 470 рейтинговых очков.

Таким образом, 23-летняя австралийка, одержавшая в начале июня победу на турнире Roland Garros, выйдет на первое место в новой версии рейтинга WTA, который будет опубликован в понедельник, 24 июня.