Грузия ударила русофобией по собственной экономике

Популярный ресторан в центре Тбилиси, в который нужно было записываться за неделю, теперь пустует. Ни единого российского посетителя. Из шести столиков четыре были заняты русскими. Примерно в такой пропорции в грузинскую столицу и приезжали туристы — две трети — россияне, а оставшаяся — все остальные. Теперь все изменилось, и даже за пару дней — в разы меньше заказанных хинкали, шашлыка и хачапури.

В гостиницах подсчитывают убытки. Отель в Старом Тбилиси, где с террасы на крыше прекрасный вид на Куру: на весь сезон номеров не было, а тут — форс-мажор.

Для грузинского туристического бизнеса последствия — катастрофические. Туризм — важнейшая составляющая грузинской экономики, и в этом туристическом потоке путешественников из России было абсолютное большинство. Только по официальной статистике, больше полутора миллионов человек в год, и до 21 июня количество это неизменно росло.

Стало небезопасно. Вот нападение на нашего коллегу Станислава Бернвальда с канала "Россия 24" — только за то, что он берет интервью на русском языке. Тбилиси четвертые сутки объят протестами. Требования: отправить правительство в отставку, распустить парламент и выпустить из тюрьмы тех, кого задержали после первого митинга. Но каждый второй лозунг и каждый второй плакат — откровенно антироссийские.

Вечером автомобильное движение на проспекте Руставели перекрыто. Грузинский парламент уже в который раз становится центром уличных акций протеста. Столкнулись давние политические конкуренты — партия бывшего президента Саакашвили — он умело подогревает ситуацию, сидя на Украине — против партии бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили — именно его ставленница Саломе Зурабишвили сейчас у власти. А страдают опять те, кто хотят наладить добрые отношения с Россией.

Что касается наших туристов, никакой насильственной эвакуации, конечно, не планируется. Просто подсчитано, что у большинства из тех, кто сейчас в Грузии, организованные туры к 8 июля закончатся и они уже успеют сами вернуться домой.