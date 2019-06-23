Трамп: меня не волнуют европейцы

Президент США Дональд Трамп в очередной раз нелицериятно высказался о европейских партнерах. В воскресном интервью телеканалу NBC. американский президент сказал, что его не волнует точка зрения европейских стран по поводу ядерной сделки с Ираном.

"Европейцы меня не волнуют", — сказал Трамп в традиционной воскресной передаче "Встреча с прессой".

Трамп отметил, что на сделке с Ираном европейцы хотели "сделать большие деньги". Впрочем, он и не возражает против участия Европы в ядерной сделке. Трамп также выразил уверенность, что Тегеран нарушил условия соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе. В основном, в части запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран объяснил это решение введением Вашингтоном антииранских санкций.