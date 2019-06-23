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23 июня 201918:16

Трамп может поговорить с Путиным о "вмешательстве", но проиграть выборы не готов

EPA

Президент США Дональд Трамп может затронуть тему "вмешательства" в американские выборы 2020 года с президентом РФ Владимиром Путиным на предстоящем саммите G20 в японский Осаке. Так он ответил в воскресенье, 23 июня, на соответствующий вопрос журналиста телеканала NBC.

"Если хотите, то я это сделаю", — цитирует слова Трампа РИА Новости.

Вместе с тем действующий американский лидер признался, что к поражению на выборах не готов.

Трамп отметил, что ему было бы легче ответить на этот вопрос положительно, но добавил, что не любит проигрывать и так много проигрывал в жизни. Он напомнил, что на президентский пост избирался впервые, сразу же одержал победу и выразил желание победить во второй раз.

Недавно Трамп официально объявил о своем намерении баллотироваться на пост главы американского государства во второй раз.

В ходе интервью NBC президент США также пришел к выводу о том, что, сбив беспилотник, Тегеран послал Вашингтону сигнал о желании приступить к переговорам, сообщает телеканал "Россия 24". При этом глава Белого дома заявил, что готов к диалогу без предварительных условий.

Кроме того, он рассказал о своем отношении к своему главному политическому сопернику на прошлых выборах. Так, Трамп напомнил, что победил в Мичигане, Висконсине, Пенсильвании — в тех местах, где победу не смогла одержать Хиллари Клинтон.

Американский лидер допустил, что он "отлично поработал", и добавил, что никогда не получал похвалы за это. По словам Трампа, многие говорят, что Клинтон была непорядочным кандидатом, но он думает иначе: что она была отличным кандидатом, очень умной, "очень крутой", безжалостной и злой.

При этом американский лидер не хотел был снова конкурировать с Клинтон на выборах, скорее, он желал бы конкурировать с Джо Байденом.

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