Никто не забыт: как работают поисковики

Автор: Дмитрий Киселёв

22 июня 1941 года — одна из самых трагичных дат в истории России, день вероломного нападения на нас фашистской Германии и начало Великой Отечественной войны. В календаре — День памяти и скорби.

В полдень 22 июня президент Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, что под стенами Московского Кремля.

Буквально в каждой российской семье есть родные, которые бились с фашистами. 27 миллионов советских граждан отдали жизнь за свободу Родины. Судьба двух с половиной миллионов человек, тех, которые числятся без вести пропавшими в той кровавой бойне, до сих пор остается неизвестной. С момента окончания войны работы по их поиску не прекращались ни на один день, ведь это очень важно — миллионам восстановить доброе имя, чтобы потомки могли гордиться теми, кто отдал саму жизнь за Родину.

Важно и раскрытие военных архивов. Так, в канун 78-й годовщины начала Великой Отечественной Министерство обороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости. Удивительно, но некоторые имена защитников Брестской крепости до сих пор не были известны. Кто-то погиб при обороне цитадели, кто-то попал в плен или смог бежать и пойти в партизаны. Теперь все личные дела, дневники и воспоминания, боевые донесения, наградные листы, трофейные документы Вермахта — в свободном доступе на сайте Минобороны. Там же и письма гитлеровских офицеров домой. Потрясенные мужеством бойцов Красной Армии, они поняли, что "поход на Восток" — легкой прогулкой точно не будет.

Ну, а Минобороны России, отряды поисковиков и волонтеры продолжат работу по возвращению имен без вести пропавших героев.

Автор: Николай Васильев

Младшему лейтенанту Николаю Глухову в 1941-м было всего 23 года. В июле он выжил после тарана немецкого бомбардировщика, а в конце августа, пытаясь спасти свой подбитый в очередной схватке самолет, погиб вместе с боевой машиной.

Весной внучатая племянница летчика Валентина Катерева вместе с новгородскими поисковиками приехала на место гибели Николая Глухова и в День памяти и скорби проводила его в последний путь на мемориале в деревне Исаково.

В Москве родных ждала младшая сестра пилота Глухова. Александре Евсеевой было 5 лет, когда старший брат, выпускник Борисоглебского летного училища, в самом начале войны ушел на фронт. Потом пришло извещение, что Николай Глухов не вернулся с боевого задания. В семье до последнего надеялись, что не погиб.

Из двадцати солдат, которых находят на местах сражений, удается опознать лишь одного: это статистика специального поискового батальона Министерства обороны. За 12 лет работы военные поисковики выяснили судьбы более шестисот бойцов, которые ранее считались без вести пропавшими.

"Даже если наша часть или поисковики гражданские за сезон хотя бы поднимут одного человека и установят имя, значит, еще одна семья обрела отца, брата, сына", — сказал Владимир Мансуров, командир 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

Узнать, как звали солдата, откуда он родом, помогают номерные награды, личные вещи — подписанная ложка или, например, котелок. Медальоны, как правило, находят пустыми. Военачальники тщетно пытались заставить бойцов заполнять документы — это считалось плохой приметой.

Дочь маршала Конева Наталия вспоминает, какой болью для ее отца был каждый солдат, не вернувшийся с войны.

"Я помню фразу отца, которую он потом в мемуарах записал: наступление солдат быстро "съедает". Он говорил, что надо было так продумывать все боевые действия, чтобы сохранить жизнь солдата", — рассказала Наталия Конева.

У Олега Соловьева воевал прадед. Сначала с Германией, потом с Японией. Он помнил всех своих пропавших товарищей и очень переживал за их родственников. Потому правнук и пошел служить в поисковый батальон.

"Рвешься найти именно сам медальон, какую-то связку с родственниками, ведь каждого из них ждет, еще помнит", — отметил Олег.

"Кому-то нужно этим заниматься, нужно возвращать имена их родственникам. Даже если солдат неизвестный, не удалось установить его имя, нужно все равно в последний путь его с честью проводить", — уверен Владимир Шарыгин, военнослужащий 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа.

Владимир в поисковом деле не новичок. До армии он 5 лет участвовал в вахтах памяти в Крыму, Тверской области, под Петербургом. В поисковый батальон и идут, как правило, опытные и увлеченные добровольцы.

Военные поисковики работают сейчас в районе деревни Жестяная Горка, это под Великим Новгородом. С 1941-го по 1943 годы фашисты и их пособники устраивали здесь массовые расстрелы. В этой земле бок о бок лежат пленные красноармейцы, партизаны и мирные жители окрестных сел.

Об ужасах Жестяной Горки советские следователи узнали еще в 1944-м, как только Новгородскую область освободили от оккупантов. Тогда предполагали, что здесь захоронены 2 тысячи погибших. Теперь, изучив неизвестные ранее документы, следователи предполагают, что жертв может быть до 5 тысяч.

Выяснить судьбу воевавших родственников сегодня можно с помощью базы данных "Мемориал" и проекта "Подвиг народа" — Министерство обороны регулярно публикует результаты архивной работы. Новый проект – "Дорога памяти" — позволит и самим потомкам фронтовиков дополнить базу фотографиями или сохранившимися в семье документами. Информацию военные опубликуют на сайте и в парке "Патриот", причем неважно, вернулся солдат с войны, погиб или пропал без вести.

"Для государства эти люди все известны, потому что они призывались, проходили службу. Все фамилии этих людей есть. У них неизвестны судьбы, места захоронения, места, где они пропали без вести", — сказал Андрей Таранов, начальник отдела Управления Минобороны по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества.

На мемориале в Новгородской области кроме летчика Глухова упокоился и командарм Качанов — место его гибели также выяснили совсем недавно. А вместе с ними и еще 18 бойцов, имена которых неизвестны, а подвиг – бессмертен.