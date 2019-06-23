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Ситуация на Украине 30 минут назад

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23 июня 201920:34 Дмитрий Киселёв

Путин напомнил, как Зеленский просил "забрать его за долги"

Путин напомнил, как Зеленский просил "забрать его за долги"

Молодой президент Зеленский слетал к Макрону в Париж. Самое яркое высказывание там, что вести переговоры с ЛНР и ДНР напрямую он не собирается. Ну, как Порошенко.

"Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь", — заявил Зеленский.

Из Парижа Зеленский перелетел в Берлин к Меркель. Там — тоже в старом ключе — умолял о продолжении санкций в отношении России и вновь выступил против "Северного потока-2". Ровно, как Порошенко. Ничего нового. Все вместе означает вместо обещанного мира — продолжение войны, а для Украины — дорогой газ и высокие тарифы. Как-то так.

Понятно, что о Зеленском спрашивали и Путина в ходе "Прямой линии". Российский президент начал с того, что вспомнил "КВН" с участием Зеленского: "Талантливый человек, я помню его выступление на "КВН" в Москве где-то в 2000-х годах. Все это было талантливо и смешно".

Понимаю, тем более что Зеленский с эстрады и прямо обращался тогда к Путину: "Я обращаюсь к человеку, от которого зависит моя, да что там моя, судьба всей Украины! Владимир Владимирович, заберите меня, пожалуйста, ну, хоть за долги. Я вас очень прошу".

Правда, смешно: "Заберите меня к себе хоть за долги". На воспоминаниях, впрочем, Путин не остановился и поделился впечатлениями о Зеленском уже в новом статусе.

"Это не комедия, это трагедия. И если он оказался в том месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эти проблемы решать, тем более что в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил и сделал это ее ядром. Но сейчас что происходит? Вот, будучи за границей, в Париже, он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями этих непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно. Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились. А говорилось в ходе предвыборной кампании, что они прекратятся. Говорилось о том, что будет прекращена блокада прямого нарушения Минских соглашений, которые говорят о том, что нужно восстановить хозяйственные связи ЛНР, ДНР со всей экономикой Украины. Ничего же не делается. Блокада только усиливается. Ничего не происходит, поэтому шаги навстречу — это самое простое, нужна политическая воля со стороны украинского руководства", — считает Владимир Путин.

Воли нет. Получить результат — хоть в чем-то. Уже второй год в украинской тюрьме находится наш коллега-журналист Кирилл Вышинский. Как политический узник, по абсурдному обвинению в госизмене, но без приговора. Как и многие, Кирилл Вышинский еще верит, что новая команда сделает хоть что-то.

"Я надеюсь, что те люди, которые сейчас пришли к власти, они более трезвомыслящие, они понимают, что мое дело, которое обсуждается на разных уровнях, в том числе в Брюсселе, в Нью-Йорк, в ОБСЕ, оно просто позорит страну", — сказал Вышинский.

Это точно. Посмотрите хотя бы, как Вышинскому закладывают руки за спину и именно сзади защелкивают наручники- демонстративно, словно опаснейшему из опаснейших. Позор!

Ну, а на Украине с Зеленским связано много ожиданий, а его рейтинг и рейтинг его партии "Слуга народа" высоки как ни у кого. Как-то даже иррационально. Ведь уже сейчас ясно, что предвыборные обещания не исполняются. Вот как об этом сказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" депутат Верховной Рады Вадим Рабинович: "Тебя же выбрали за такие-то лозунги — воплоти их в жизнь. Ты сказал "мир", сейчас я читаю, что мира не будет, Альянс — самое лучшее, в НАТО мы идем, с Россией разговаривать не будем. Блин, очнись, что ты там выпил в этом здании такое? Что там Порошенко оставил?"

И далее Вадим Рабинович призывает просто протереть глаза и увидеть реальность. Выборы в Верховную Раду — уже 21 июля.

"Сегодня вырисовывающийся парламент, в котором реальное большинство может взять партия Зеленского, которую никогда никто в глаза не видел, которая в основном на 80% состоит из дарований со сцены, я думаю, что это национальное безумие. Когда будет синтез молодых дарований, может быть, с гениальными идеями и тех, кто хотя бы умеет работать, тогда мы немножечко с вами сможем. Если будут только дарования, вы все знаете, чем это закончится", — подчеркнул Рабинович.

Партия "Оппозиционная платформа — за жизнь" предостерегает Украину от решения пустить землю в коммерческий оборот, считая, что это проект Сороса, который добьет страну. Ведь земля — последний ресурс Украины. А к украинским националистам во власти у него свой счет — под прикрытием лозунгов о патриотизме те уже потеряли огромные куски страны, а еще и целые отрасли экономики.

"Люди, мы не должны ни продавать свою землю, ни отдавать ее кусками кому-то. Вот это патриоты. Патриоты, в результате деятельности которых мы лишились части территорий, чего не было последние 70 лет, убили промышленность, уничтожили на потребу каким-то непонятным Соросам свою экономику, убили Карпаты, пенсионеров, медицину. За что? Это патриотизм? А Медведчук, который едет в Москву и просит, давайте снизим цену на 25%, он не патриот. Значит, купить подороже патриотично, подешевле — нет. Может, мы перепутали что-то в своей башке?" – возмущен Вадим Рабинович.

Вообще такое ощущение, что вот-вот встряхнутся и прозреют сейчас многие. Даже лжепатриарх-раскольник Филарет понял, что его со стамбульским томосом обманули. В Киеве он провел свой "поместный собор", где восстановил свой так называемый Киевский Патриархат и потребовал вернуть ему храмы и монастыри, переданные усилиями Петра Порошенко Стамбульскому Патриарху Варфоломею. При этом Филарет подчеркнул, что созданная в конце прошлого года порошенковская Церковь — ПЦУ — не является ни канонической, ни автокефальной. Мол, сплошной обман.

"Не называйте ПЦУ канонической Церковью, не утверждайте неправду. Она не признана другими Церквями канонической, а признана только одним Вселенским Патриархом. Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической Церковью ПЦУ не признают 13 поместных Церквей. Так какая же она каноничная, когда с митрополитом Епифанием никто не служит, кроме Вселенского Патриарха?" – сказал Филарет.

Текст: "Вести недели"

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