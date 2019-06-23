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23 июня 201918:32

Президент назвал Петербург надеждой страны

Петербург — не только крупный промышленный, но крупнейший научно-образовательный центр России, а наука и образование в современном мире стали существенными, а может быть, и самыми главными факторами развития. Наша страна в этом смысле очень рассчитывает и надеется на Петербург как на один из своих крупнейших инновационных центров.

Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал в интервью для документального фильма "Алые паруса", который 23 июня выйдет в эфир на телеканале "Россия 1". По словам главы государства, самая значительная роль сегодня отведена людям молодым, вступающим во взрослую жизнь, и им предоставляются "просто огромные" возможности для самореализации.

Когда-то 70 процентов приходилось на оборонно-промышленный комплекс Петербурга, напомнил Путин. Это, по словам президента, было избыточно, и переход на гражданские рельсы шел очень болезненно. Однако сегодня не только многое восстановлено — появилось "очень много нового, интересного и перспективного", отметил Путин.

Также в фильме Путин назвал символом перемен возрождение в 2005 году праздника выпускников "Алые паруса", связанного с молодыми людьми, вступающими во взрослую жизнь. По мнению президента, для выпускников этот праздник — символ завершения важного этапа в жизни и надежды на светлое будущее.

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